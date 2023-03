Alert buurmeisje betrapt dief, die kort achter elkaar twee keer inbreekt bij buurman

Een alert buurmeisje aan de Ramnarain Oemrawweg in Suriname heeft woensdag een verdacht figuur op het achtererf van haar buurman gezien. Ze alarmeerde haar buurman, die op zijn beurt de politie inschakelde.

De wetsdienaren van Livorno gingen na de melding naar de locatie, maar voor de aankomst van de sterke arm had de verdachte de plaats verlaten.

Na ongeveer een uurtje kwam de verdachte terug op het adres om wederom goederen weg te nemen. Dit keer werd hij door de inschakelde politie in de kraag gevat.

Het gaat om de 52-jarige Lucient G., die een emmer in zijn bezit had waarin hij enkele meters isolatie kabels had bewaard.

De benadeelde herkende de goederen positief. De verdachte was op een fiets. Ook het rijwiel is door de politie in beslag genomen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Lucien in verzekering gesteld.