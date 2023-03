Spannende VPRO jeugd documentaireserie in jungle Suriname

Op zaterdag 1 april vindt, in samenwerking met Movies that Matter Festival, in Theater aan het Spui (Den Haag) de wereldpremière plaats van de avontuurlijke VPRO Jeugd documentaireserie Kinderen van Mavungu. Later gaat de serie ook in Suriname in première.

De serie volgt Yoseva (14), Kenny (13) en Maticha (14) in hun laatste jaar van de basisschool in hun dorp Pikin Slee diep in het Surinaamse regenwoud. Ze leven in een mysterieuze wereld vol rituelen en bosgoden, van wie Mavungu voor kinderen de belangrijkste is.

In Pikin Slee, twee uur varen en nog eens drie uur rijden naar de hoofdstad Paramaribo, is nog geen middelbare school. Yoseva, Kenny en Maticha zullen na dit laatste jaar op de basisschool het dorp moeten verlaten. Ze hebben nog heel wat voor elkaar te krijgen: niet alleen een goed eindrapport halen, maar ook een school zien te vinden en een plek om te gaan wonen. Ondertussen waakt bosgod Mavungu over hen in de spannende wereld vol giftige slangen en piranha’s, waar de dag bestaat uit slingeren aan lianen, kanovaren tegen de stroomversnellingen, vissen en jagen, leguanen eten en op het kostgrondje helpen.

Yoseva, Kenny en Maticha zijn kleine kennisdragers van cultuur en natuur. Kennis die binnen afzienbare tijd verloren zal gaan vanwege de leegloop van dorpen als Pikin Slee. Ze zijn nazaten van gevluchte tot slaaf gemaakten, ook wel marrons, en de sporen van het koloniale verleden zijn nog duidelijk zicht- en voelbaar in hun dagelijks leven. De culturele tradities in het dorp zijn vanwege de geïsoleerde ligging de best bewaarde uit die van de cultuur van verschillende Afrikaanse landen en op school krijgen ze les in het Nederlands. De wereld waarop de kinderen op school worden voorbereid staat mijlenver af van de wereld waarin zij opgroeien.

Elke aflevering van Kinderen van Mavungu wordt ingeleid met een tori. Tori’s zijn verhalen die in de Surinaamse cultuur worden overgedragen van de oudere op de jongere generatie. Met deze verhalen wordt kennis en informatie doorgegeven over de cultuur, natuur en tradities. De tori’s zijn ingesproken door Typhoon (Glenn de Randamie) in zijn kenmerkende stijl.

De vier afleveringen van Kinderen van Mavungu zijn vanaf zondag 11 juni, wekelijks om 19.20 uur te zien bij de VPRO, NPO Zapp.