Zoekactie naar 18-jarige die vijf dagen vermist wordt te Poesoegroenoe

De werkgever van een 18-jarige arbeider in Suriname, deed afgelopen zaterdag aangifte van vermissing van de jongeman bij de politie van Atjoni. De arbeider in kwestie was in het dorp Poesoegroenoe werkzaam voor een houtconcessie.

Hij was niet bekend met het bos. Nadat men erachter kwam dat de jongeman nergens te vinden was, werd de politie van Atjoni ingeschakeld. Die startte een zoekactie, echter zonder het gewenste resultaat.

Vernomen wordt dat de jongeman van Moengo is. Zijn persoonsgegevens zijn nog niet bekend bij de politie en de familie is nog niet op de hoogte van de vermissing.

De zoekactie wordt voortgezet door de Surinaamse politie en door de medewerkers van de houtconcessie.