Oud-profvoetballer Kelvin Maynard geliquideerd in Amsterdam-Zuidoost

Bij de beschieting van een auto in Amsterdam-Zuidoost is gisteravond de Surinaams-Nederlandse oud-profvoetballer Kelvin Maynard om het leven gekomen. Dat meldt de Amsterdamse politie. Gisteravond werd op de in Suriname geboren oud-prof geschoten in de buurt van de Langbroekdreef.

Maynard werd in zijn auto onder vuur genomen vanaf een scooter. Daarbij raakte hij zwaargewond, waarna hij tegen de voorgevel van een brandweerkazerne reed. Hij werd door hulpdiensten gereanimeerd, maar dat heeft niet mogen baten. De voetballer is overleden aan zijn verwondingen.

Kelvin Maynard speelde in Nederland als verdediger onder meer bij FC Volendam en FC Emmen. In 2007 debuteerde hij in het profvoetbal, om een jaar later met Volendam kampioen te worden in de eerste divisie.

Daarna stond hij nog onder contract bij clubs in Portugal, Hongarije en Engeland. Drie jaar geleden stapte hij over naar het amateurvoetbal. Dit seizoen speelde Maynard bij Alphense Boys.