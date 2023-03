Gajadien: “Personen bij Centrale Bank ontvangen maandelijks salaris van bijkans SRD 400.000”

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien vraagt zich af hoe de recent aangekondigde fiscale maatregelen van de Surinaamse president ervoor zullen zorgen dat de valutawisselkoersen nu wel beteugeld kunnen worden, terwijl dezelfde functionarissen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) dat al bijna drie jaar niet hebben kunnen doen.

“Ik kan u aangeven dat er personen daar zijn die SRD 90.000, SRD 60.000 en noem maar op per maand ontvangen. Sommigen ontvangen zelf salarissen en vergoedingen van bijkans SRD 4 ton per maand. Anderen meer dan een directeur”, stelde de VHP-topper donderdagmiddag tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee.

Hoewel de CBvS volgens Gajadien beschikt over meer dan 200 economen, blijkt dat de moederbank niet in staat is om jaarverslagen te produceren. “President, hoeveel geloof mag de samenleving hebben dat middels aanvulling of versterking in de leiding, het beter zal werken?”, aldus Gajadien.

De VHP’er kan zich niet terugvinden in alle maatregelen. Hij vindt zelfs dat sommige van deze maatregelen haaks op de filosofie van de VHP staan en juist uit de periode komen van de militaire dictatuur.