Tweedaags Caribbean Sun Splash Festival op Curaçao met Rema, Ashanti, JaRule

Op 2 en 3 juni 2023 vindt in het Curaçao Festival Center het tweedaagse Caribbean Sun Splash Festival plaats. Na een fantastisch concert van Burna Boy dat vorig jaar in oktober heeft plaatsgevonden, is Sun Splash Events gelijk gestart met het volgende project. Het gaat dit keer om een festival met 12 artiesten dat over twee dagen vol gezelligheid, lekker eten, genot en een uitgebreide variatie aan muziek wordt verspreid.

Op vrijdag, 2 juni zullen Icons, Amanye, Irsais en de altijd populaire Ashanti en JaRule optreden. Op zaterdag, 3 juni zijn er optredens van Buleria, Lymie Murray, La Rouge, Mr. Vegas, Musa Keys, Gentleman en van de geweldige afro- beat-artiest Rema. Ook zal er zaterdag een gebied worden gewijd aan Dj’s uit verschillende regio’s: Krokkz (CUR), Robin Roxette (NL), JP (NL), King Kambe (SXM), Dj Nova (JAM), Dj Jah (NL), Dj MBA (NL) en MC Chris Strick!

De bezoeker van dit festival krijgt de complete ervaring; een food court, een exclusief area voor optredens van internationale Dj’s en uiteraard het grootste area voor de concerten. Sun Splash Events NL benadrukt dat het om een festival gaat en dat het de wens is dat het publiek het ook als zodanig ervaart. Daarom zal er ook veel aandacht worden geschonken aan de ‘food court’, zodat bezoekers ook van de Afro Caribische keuken kunnen genieten.

Het reeds bekende Sun Splash Events NL organiseert verschillende Afro-festivals in Nederland. De organisatie heeft de handen ineen geslagen om met een lokaal team nu het eerste festival op Curaçao te organiseren. Zoals tijdens de persconferentie uit de doeken is gedaan, is Massive Productions wederom belast met het geluid, licht, de podia en productie in het Curaçao Festival Center. De artiesten, die vanaf donderdag 1 juni op Curaçao aankomen, verblijven in het Mangrove Beach Corendon Curaçao en kunnen dan gelijk van het eiland genieten.

Kaarten worden reeds verkocht en het animo zegt veel: Curaçao wacht met smart op dit festival. Sun Splash Events NL voorspelt dat er uit het buitenland veel bezoekers zullen komen, aangezien het enthousiasme groot is in Aruba, Sint Maarten, Suriname en zelfs in Nederland. Hierdoor kan nu al bevestigd worden dat JetAir extra vluchten gaat uitvoeren om fans van de 12 artiesten die op 2 en 3 juni op Curaçao optreden, te kunnen vervoeren. Kijk voor meer informatie en kaarten hier bij Tibbaa.