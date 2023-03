Quentin aangereden nadat hij over drempel ging met bromfiets en viel

De bromfietser die afgelopen zaterdag in het ziekenhuis overleed na een verkeersongeval op de hoek van de Franchepanestraat en de Brokopondolaan in Suriname, is de 25-jarige Quentin Laswa.

Hij reed maandagavond 13 maart over de Franchepanestraat, richting de Brokopondolaan. Nabij de kruising van deze twee wegen, ging hij over een drempel en is daarna door nog onbekende reden met zijn rijtuig op voormeld kruising gevallen.

Op dat moment reed er een personenauto op de voorrangsweg, die hem heeft aangereden. Dat heeft het Korps Politie Suriname maandagavond 20 maart bekendgemaakt.

De politie van het bureau Uitvlugt kwam ter plaatse. De bromfietser die niet aanspreekbaar was, werd met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Hij werd ter verpleging in de ziekeninrichting opgenomen alwaar hij in de morgen van zaterdag 18 maart het leven heeft gelaten, meldt de Surinaamse politie.

Zijn werkgever plaatste maandag dit rouw bericht ter nagedachtenis aan hem: