4-jarige jongen op RGD-poli overleden

In Suriname is een 4-jarig kind maandagavond op de RGD-poli te Santodorp overleden. Volgens de ouders van het kind was hun zoontje Jasey A. sedert vorige week maandag ziek. Hij had koorts en at slecht.

De ouders brachten de kleuter naar de desbetreffende poli voor behandeling, omdat de jongen geen eetlust meer had. Vernomen wordt dat het kind op de poli is komen te overlijden. De behandelende arts stelde de dood vast.

 

Het lijkje van Jasey is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie vervoerd naar het mortuarium.