Regering treft interventiemaatregel tegen braindrain in ziekenhuiszorg

Reeds enige tijd maken de overheidsziekenhuizen in Suriname melding van het vertrek van met name gespecialiseerde zorgmedewerkers naar het buitenland, de zogenaamde braindrain. Deze trek naar het buitenland heeft ondertussen dusdanige vormen aangenomen dat hooggespecialiseerde functies verloren dreigen te raken voor het land en/of bepaalde gebieden.

Het gaat in deze om zorgmedewerkers van bijvoorbeeld de Intensive Care Units, de operatiekamers, de afdelingen Spoedeisende Hulp, de Neonatale Intensive Care Unit, het Radiotherapeutisch Centrum en het Medisch Microbiologisch Laboratorium.

De Surinaamse regering heeft goede nota genomen van de noodkreet van de drie overheidsziekenhuizen: het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (verantwoordelijk voor 60% van de ziekenhuiszorg en 95% van de topklinische, complexe en acute zorg in het land), het ‘s Lands Hospitaal (het belangrijkste moeder- en kindziekenhuis) en het Mungra Medisch Centrum (het enige ziekenhuis in het westen van het land).

In de regeringsvergadering is besloten om aan medewerkers die essentieel zijn voor het in stand houden van zorgfuncties een overbruggings- en een wervings- en behoudstoelage toe te kennen. Verder is een beroep gedaan op de Nationale Ziekenhuis Raad (NZR) om de zorgmedewerkers in Suriname efficiënter in te zetten, al dan niet door intensievere samenwerkingsverbanden tussen de ziekenhuizen.

De regering hoopt dat zij met deze tegemoetkoming zorgmedewerkers kan motiveren om het land niet te verlaten en hun krachten te blijven geven aan de gezondheidszorg in Suriname. Intussen blijft de regering zich inspannen om op een gestructureerde wijze de waardering van zorgpersoneel te verbeteren.