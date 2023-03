Aangereden bromfietser die geen voorrang verleende overleden in ziekenhuis

De 25-jarige bromfietser Q.L., die in de nacht van maandag 13 op dinsdag 14 maart zwaargewond raakte bij een aanrijding op de kruising van de Franchepanestraat en de Brokopondolaan in Suriname, is zaterdagmorgen in het ziekenhuis overleden.

De bromfietser reed kort voor de aanrijding over de Franchepanestraat. Ter hoogte van de Brokopondolaan verleende hij geen voorrang aan een automobilist, met als gevolg de aanrijding.

De politie van Uitvlugt was na de melding van de aanrijding naar de plaats voor onderzoek. De automobilist die in het bezig is van een geldig Surinaams rijbewijs verkeerde niet onder invloed. Hij is na verhoor heengezonden.

De bromfietser werd in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Vanmorgen heeft hij het leven gelaten.

Het lijk van Q.L. is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.