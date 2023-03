Voor vrijdag vervolggesprek tussen autoriteiten en leiders actie ‘alles plat’

De politie in Suriname heeft vanmiddag omstreeks 13.00u aangezeten bij een bespreking op het Districtscommissariaat Noord, met enkele protestleiders van de protestactie op 24 maart aanstaande.

Vanuit de zijde van de protestleiders hebben Maisha Neus, M. Getrouw en de heer M. Oostburg deelgenomen. Van de zijde van de overheid waren aanwezig, de dc van Paramaribo Noordoost en leden van het districtsbestuur, een vertegenwoordiging van de politie en wel regio Paramaribo geleid door hoofdinspecteur van politie O. Valpoort en de veiligheidsadviseur H. Tjin Liep Shie.

“Met hun is in een gemoedelijke en sfeer met wederzijds respect gesproken over het komende protest genaamd ‘alles plat’. Wederzijds zijn er voorstellen gedaan die meegenomen zijn naar respectievelijk het bevoegd gezag en de anders protestleiders”, meldt de woordvoerder van de Surinaamse politie.

Voor vrijdag komen partijen wederom bijeen om de standpunten en het resultaat te bespreken om te komen tot een ordelijk verloop van de protestactie.