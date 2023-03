Dode man op straat is 21-jarige voetganger; auto na aanrijding doorgereden

Het levenloos lichaam dat in de nacht van zondag op maandag aan de Afobakkaweg ter hoogte van mast 5 werd aangetroffen, is van de 21-jarige Lloyd Humphrey Tuinfort.

Humphrey, die als voetganger over bovengenoemde weg liep richting Paramaribo, werd vermoedelijk door een voertuig aangereden en is daarna in hulpeloze toestand achtergelaten. Het lichaam werd rond 04.00u door een voorbijganger aangetroffen, die de Surinaamse politie alarmeerde.

De politie van Paranam ging ter plaatse voor onderzoek. In afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam voor obductie in beslag genomen. De zaak is overgedragen aan Verkeersunit Regio Midden voor verder onderzoek.

Aan de opsporing van de doorrijder wordt gewerkt.