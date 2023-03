Dood aangetroffen vrouw is 34-jarige Gisla

De vrouw die woensdagmiddag dood aan de Kanangalaan in Suriname werd aangetroffen, is de 34-jarige Gisla Audhoe. Ze werd positief herkend door haar moeder en dochter. Het slachtoffer was ook bekend als Shirley.

In deze zaak is de 40-jarige Steven K. vanmiddag na goed speurwerk van kapitale Delicten door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo aan de Jozef Israelstraat klemgereden, aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Volgens de woordvoerder van de Surinaamse politie Milton Kensmil, heeft de verdachte bekend iets met de zaak te hebben. Het motief zou liggen in de relationele sfeer.

Volgens een ooggetuige zou de vrouw uit het voertuig zijn gedumpt waarna de bestuurder hard weg reed richting Letitia Vriesdelaan. Steven is na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld.

Obductie zal uitwijzen hoe de vrouw om het leven is gebracht. Het onderzoek is nog in volle gang.