Moordverdachte en betrokken auto achterhaald door politie

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo hebben na goed speurwerk de vermoedelijke verdachte, S.K. (40), en de auto achterhaald, die betrokken was bij de zaak waarbij het ontzielde lichaam van een vrouw woensdagmiddag werd gedumpt nabij de dierentuin in Suriname.

De verdachte is aangehouden en het voertuig is in beslag genomen.

S.K. is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten die belast is met het onderzoek.

Het is nog niet bekend wie de vrouw is. Ze is van Hindoestaanse komaf en had een grijze lange broek en groene bloes aan.

De politie zit strak op de zaak om klaarheid te brengen.