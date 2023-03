Lichaam dood gevonden vrouw vertoont letsel aan nek en onderkaak

De politie in Suriname weet nog niet wie de vrouw is, die woensdagmiddag dood in een looppad langs de Kanangalaan te Cul werd aangetroffen. Bekend is wel dat ze van Hindoestaanse komaf is en dat er letsel rond de nek en onderkaak werd aangetroffen.

Op basis hiervan bestaat het vermoeden dat er sprake zou kunnen zijn van wurging.

De vrouw, die een grijze lange broek en groene bloes aan had, is vermoedelijk gedumpt op bovengenoemde plek. Ze werd door voorbijgangers aangetroffen waarna zij de politie alarmeerde. De weg werd daarna voor enige tijd aan weerszijden afgesloten in belang van het onderzoek.

Volgens de eerste informatie zouden buurtbewoners schoten hebben gehoord waarna een donker gelakt voertuig met gierende banden richting de Letitia Vriesdelaan met hoge snelheid reed. Er zijn echter geen verwondingen op het lichaam aangetroffen.

Het ontzielde lichaam is ter obductie in beslag genomen om de exacte doodsoorzaak vast te stellen. De zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie, die belast is met het verdere onderzoek.