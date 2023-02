Defensie: Gemanipuleerd verhaal achter filmpje over truck Nationaal Leger

Het verhaal achter het viraal-filmpje waarop te zien is hoe personen in een truck (tonner) van het Nationaal Leger in Suriname worden afgezet, is gemanipuleerd. Dit meldt het ministerie van Defensie in een persbericht.

Uit een ingesteld onderzoek is gebleken dat een aantal plunderaars na de aanhouding op vrijdag 17 februari, door politie en militairen in de tonner zijn geplaatst om vervoerd te worden naar het politiebureau.

Onderweg kwam ongelukkigerwijs traangas terecht in het voertuig, waardoor één van de inzittenden, een vrouwspersoon, onwel werd en vervolgens het bewustzijn verloor.

Politie en militairen hebben toen terstond ingegrepen en het voertuig gestopt om medische hulp te verlenen aan dit slachtoffer. Tijdens de hulpverlening hebben een aantal van de aangehouden plunderaars kans gezien om uit het voertuig te springen en weg te rennen. De vrouw is uiteindelijk met behulp van de politie vervoerd naar de EHBO.

Het ministerie van Defensie betreurt het ten zeerste dat kwaadwilligen getracht hebben de militairen van het Nationaal Leger in een kwaad daglicht te plaatsen.

Ondertussen maken fake news verspreiders overuren door allerlei zaken te verzinnen. In het belang van de openbare orde, rust en veiligheid roept het ministerie op om dit na te laten en bij te dragen aan herstel van rust en veiligheid.

Hieronder een video waarbij de plunderaars in de truck worden geplaatst.