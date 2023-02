Defensie start onderzoek naar filmpje over truck van Nationaal Leger

Er gaat momenteel een video viraal op social media in Suriname, met name Facebook, waarop te zien is hoe personen in een militaire truck van het Nationaal Leger worden afgezet.

Het ministerie van Defensie heeft het Korps Militaire Politie en de inlichtingendienst een onderzoek laten instellen om de ware toedracht van dit viraal-filmpje te achterhalen.

“Indien uit het onderzoek blijkt dat personen of militairen zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten of tuchtvergrijpen, zullen zware sancties opgelegd worden”, benadrukt kolonel Werner Kioe A Sen, bevelhebber van het Surinaamse Nationaal Leger.

Ondertussen makende bekende fake news verspreiders overuren door allerlei zaken rondom het filmpje te verzinnen. Zo wordt er beweerd dat ‘er relschoppers in de truck zaten, die de opdracht gekregen zouden hebben om de chaos te creëren’.