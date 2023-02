Eigenaar barbershop doet aangifte tegen mannen die hem hardhandig aanpakten

Wayne Stuart van de Basement barbershop in Suriname, die deze week hardhandig werd aangepakt door twee mannen, heeft aangifte van mishandeling en bedreiging bij de politie gedaan.

Wayne ging in onderstaand vraaggesprek met D-TV Express uitvoerig in op wat er precies is gebeurd. Hij gaf ook aan dat hij zich nog steeds van geen kwaad bewust is. Nadat een filmpje van hem online ging, waarin een klant de naam van barbershop D&F noemde, stonden twee boze mannen van D&F bij hem voor de deur.

Ze vroegen hem om rekenschap waarbij hij hardhandig werd aangepakt. Wayne is daarbij niet alleen bij zijn keel gegrepen zoals op een video te zien is, maat buiten beeld ook geklapt door een van de mannen.

Hij geeft aan dat hij bang is geworden door het voorval, pijn heeft en psychisch ook een klap heeft gekregen. Nadat hij een excuus filmpje maakte, zoals geëist werd door de mannen, stapte hij naar de Surinaamse politie.

Wayne is bereid met de mannen te praten maar niet alvorens hij vergoed is voor de geleden schade en dat er publiekelijk sorry wordt gezegd door de mannen.

Bekijk het interview met D-TV Express hieronder: