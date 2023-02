Verontwaardiging over hardhandig aanpakken kapper door twee mannen

Een filmpje waarin deze twee mannen een kapper hardhandig aanpakken en bedreigen, zorgt voor veel verontwaardiging op social media in Suriname. De meerderheid is niet te spreken over het gedrag van de mannen, die zelf ook een kapperszaak zouden hebben en hun handelingen zelf gefilmd hebben.

Vernomen wordt dat de mannen in kwestie boos of beledigd zouden zijn, nadat een filmpje van de hardhandige aangepakte kapper online kwam. Daarin praat de kapper met een klant, die de naam noemt van de kapperszaak D&F. Volgens velen is er niets mis met het filmpje en is er niets beledigends gezegd.

Maar daar denken de twee mannen blijkbaar anders over. Ze zoeken de kapper op en maken hem op niet mis te verstane wijze duidelijk dat hij de naam van kapperszaak D&F nooit meer mag noemen. Ook moet hij een filmpje met zijn excuses posten op Facebook.

“Als je dat niet doet kom ik je vernietigen“, dreigt de man met de pet rechts die de kapper ook nog hardhandig naar de keel grijpt. Het slachtoffer geeft ook nog aan dat het nooit de bedoeling was geweest, om iets slechts te zeggen over een andere kapperszaak. Maar daar hebben de twee geen boodschap aan.

Alsof dat niet genoeg is grijpt de man links het slachtoffer ook naar de keel en schudt hem heen en weer. “No kar oen foking neng nooit moro!” is hun boodschap. Frappant is dat de mannen het voorval zelf gefilmd hebben, waarna het filmpje online ging.

De bedreigde kapper heeft daarna een excuus filmpje online geplaatst.