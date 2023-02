Defensie noemt gedrag Rodney Cairo afkeurenswaardig

Het ministerie van Defensie in Suriname, noemt het afkeurenswaardig dat de voorzitter van de Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM), de korporaal der eerste klasse Rodney Cairo, in een videoboodschap aangeeft dat het nu tijd is voor de regering om naar huis te gaan.

Defensie schrijft dat dit niet het juiste gedrag is dat van een militair wordt verwacht en ook niet de weerspiegeling is van de gemiddelde militair.

“Van een militair wordt verwacht dat die zich te allen tijde inzet voor land en volk

Dergelijke politieke uitspraken horen niet thuis in een militaire organisatie. Iedereen is vrij om zijn politieke ambities waar te maken. Gebruik of misbruik de VRM niet ervoor”, aldus het Surinaamse ministerie.