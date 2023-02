D&F mannen zeggen sorry na mishandeling kapper om TikTok filmpje

De mannen van het bedrijf D&F, die verantwoordelijk zijn voor de mishandeling van kapper Wayne van de Basement barbershop om een TikTok filmpje, hebben donderdag hun excuses aangeboden voor hun gedrag.

In een gesprek met Sun TV geeft D&F mede-eigenaar Orpheo Klassie, toe dat ze agressief hebben gereageerd. Wayne werd door Klassie en zijn collega Bryan Limon mishandeld en bedreigd om een filmpje dat hij op TikTok had geplaatst. Deze hardhandige aanpak van Wayne werd gefilmd en daarna online geplaatst.

“Het had ook anders gekund”, zegt Klassie de die ook wel bekend is als Fox. Volgens hem was het de spreekwoordelijk druppel die de emmer deed overlopen. Wayne zou jaren terug namelijk een meme hebben gedeeld, waarin D&F op de hak werd genomen. Dit werd toentertijd door D&F niet fijn gevonden en afgekeurd.

“Wij willen de naam van ons bedrijf hoog houden. Wij praten niet slecht over collega’s, maar verdragen dat ook niet van collega’s”, zegt hij. Er is toen eraan gedacht om hem hierop aan te spreken, maar uiteindelijk is dat niet gedaan.

Nu jaren later plaatste Wayne een video waarin een klant van Wayne een grap maakte met de naam van D&F. Zelfs ziet Wayne en met hem vele anderen, niets verkeerds aan de video. Maar voor de mannen van D&F kwam het deel van de video waarin hun bedrijf werd genoemd, anders over. Vandaar onze agressieve reactie, legt Fox uit.

“Tegen de goeie man zeggen we sorry, het was niet de bedoeling om hem te vermoorden hoor”, aldus Fox. Ze wilden hun excuses persoonlijk aanbieden aan Wayne, maar hij staat daar nog niet voor open. In een ander interview heeft hij laten weten dat hij aangifte heeft gedaan en eerst een vergoeding wil voor geleden schade.