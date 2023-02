Guyanese passagier op Zorg en Hoop aangehouden met 35.000 USD

De 37-jarige Guyanese passagier Chumanlall C., die maandag met Gumair vanuit Guyana in Suriname arriveerde is door de douane aangehouden met 35.000 USD.

Passagiers mogen niet zonder aangifte met veel valuta reizen. Als het bedrag meer dan 10.000 USD of euro bedraagt moet dit gemeld worden.

Deze passagier had het geld in een bruine enveloppe bewaard. Na de ontdekking werd hij aan de afdeling Fraude van de Surinaamse politie overgedragen. De politie zal na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie over het lot van Chumanall bepalen.

Uit eerdere navraag van de redactie van Waterkant.Net bij de Deviezencommissie is gebleken dat men met een bedrag tot USD 10.000 of de tegenwaarde daarvan in andere valutasoorten vrij mag reizen, dus geen aangifte hoeft te doen.

Bedragen tussen de USD 10.000 en USD 50.000 of tegenwaarde in andere valutasoorten dient men middels een aangifteformulier op de luchthaven op te geven.

Om te reizen met een bedrag boven de USD 50.000 is er toestemming van de Deviezencommissie nodig. Dit gaat gepaard met een G-uitvoerformulier waarover bepaalde kosten moeten worden betaald.