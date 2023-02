Kasimex House Band live in Rijswijk op Koningsnacht

De Kasimex House Band uit Suriname komt weer naar Nederland en staat op Koningsnacht (woensdag 26 april 2023) live bij Carifesta in de Sir Winston Club Rijswijk (Zuid-Holland). Het wordt een gezellige Surinaamse avond dus regel je kaarten meteen hier via Eventbrite! Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar voor 20 euro en op de dag zelf (beperkt!) voor 25 euro.

Carifesta staat garant voor kleurrijk en volwassen publiek en is een gezellig 30+ feest met de beste Caribische muziek van toen en nu zoals merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, chutney, kaseko en kawina hits. Koningsnacht is de nacht voor Koningsdag (27 april), de nationale feestdag waarop iedereen vrij. En op Koningsnacht zal er gedanst worden met Kasimex!

Het feest vindt van 23.00u – 04.00u plaats in de Sir Winston Club, een exclusieve en sfeervolle locatie die tegen NS Station Rijswijk (Zuid-Holland) aanligt. Ook voor de bezoekers die met de auto komen, is de club gemakkelijk te vinden, want deze is gevestigd dichtbij de toeritten naar de A4 en de A13. Je kunt gratis parkeren aan het Kessler Park / Lange Kleiweg.

Haal je voordelige kaarten vandaag nog hier want OP=OP. Liever een VIP plekje/tafel? App of bel dan even naar 0626328025

KASIMEX House Band live from Suriname

Datum: woensdag 26 april 2023

Tijd: 23.00u – 04.00u

Locatie: Sir Winston Club Rijswijk (Zuid-Holland)

Adres: Generaal Eisenhowerplein 27, 2288 AH Rijswijk

Leeftijd: 18+

Info & VIP tafels: 06-26328025