Vader vast na slaan zoontje met bezemsteel; noemt hem ‘onhandelbaar’

De 42-jarige Clyde H. is door de politie in Suriname in verzekering gesteld, nadat hij zijn 11-jarig zoontje zou hebben mishandeld met een bezemsteel. De jongen liep daardoor verwondingen op.

Volgens de vader is zijn zoon onhandelbaar.

De vermeende mishandeling vond plaats op donderdag 9 februari. De volgende dag bracht een zus van de jongen hem naar de Surinaamse politie. Ze deed aangifte tegen de vader en gaf aan dat hij de jongen op beestachtige wijze heeft geslagen.

De sterke arm stelde na de aangifte een buurtonderzoek in. Volgens de buren en huisgenoten mishandelt de vader de zoon vaker. Zo ook op bovengenoemde dag.

De politie zag op het lichaam van de jongen twee verwondingen, te weten op zijn linkerarm en rechter bovenbeen (foto’s). Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd de vader in verzekering gesteld.

Het verdere onderzoek is overgedragen aan de Opa Doeli.