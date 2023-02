22-jarige man overleden bij verkeersongeval; bestuurder dronken en zonder rijbewijs

De man die vanmorgen om het leven kwam bij een eenzijdig verkeersongeval aan de Wayamboweg nabij de Zesde Rijweg, is de 22-jarige Perkash Hira (foto). Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag bekendgemaakt.

Na de melding van een eenzijdig verkeerkeersongeval met dodelijk afloop in het district Saramacca, deed de politie van het bureau Saramacca de plek aan voor onderzoek. Bij aankomst op de locatie werd het zwart gelakte voertuig (foto) in de langs de weg lopende trens aangetroffen, waarbij Perkash geen teken van leven meer vertoonde.

De 20-jarige autobestuurder Rinesh S. klaagde van pijn aan zijn rechterschouder. Gebleken is dat Rinesh die onder invloed van alcohol verkeerde en niet in het bezit is van een Surinaams rijbewijs over de Wayamboweg reed. Hij kwam vanuit de richting van Paramaribo gaande naar die van Monkshoop.

Gelet op de aangetroffen sporen, bestaat het vermoeden dat de automobilist met een heel hoge snelheid heeft deelgenomen aan het verkeer. Nabij de Zesde Rijweg moet hij de controle over de besturing van het voertuig hebben verloren. Hij geraakte van de weg en belandde in de langs de weg lopende trens met voor de bijrijder Perkash het noodlottige gevolg. Een arts stelde officieel de dood van het verkeersslachtoffer vast.

Het ontzielde lichaam van Perkash is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie ter obductie in beslag genomen.