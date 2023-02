Redi Doti heeft nu ook kliniek voor tandheelkundige zorg

De Stichting Jeugdtandverzorging (JTV) heeft een nieuwe kliniek te Redi Doti in gebruik genomen. De onthulling van het naambord en de officiële opening hiervan vond plaats op vrijdag 10 februari.

De dienstverlening zal zich richten op zowel preventieve (schoolprogramma) als curatieve zorg voor jong en oud. De polikliniek is neergezet op het terrein van tandarts Drs. Jessurun, die tevens ook bestuurslid is van de stichting. Het gaat om een mobiele voertuig met benodigde apparatuur voor de dienstverlening.

Minister Ramadhin die de officiële opening verrichte geeft aan dat het idée voor een poli al sinds 2017 bestaat voor het bieden van diensten aan de lokale gemeenschap in dit gebied. De bewindsman noemt de opening van de poli een historisch moment omdat dit gebied niet behoort tot het verzorgingsgebied van JTV.

Hij riep daarom op om de samenwerking tussen JTV en de Medische Zending te verbreden, teneinde de tandheelkundige zorg over het hele grondgebied van Suriname te verbeteren. De focus moet behalve de curatieve zorg vooral gaan naar de preventie en educatie voor een gezond gebit.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een busje ter beschikking gesteld aan JTV, zodat het personeel dat vanuit Paramaribo getransporteerd moet worden gegarandeerd is. Daarnaast is de wagen ook voor het vervoeren van kinderen van de scholen in de omgeving van Redi Doti naar de poli.

De Volksgezondheidminister bedankte Drs. Jessurun voor zijn geste en wenste eenieder veel succes toe met deze nieuwe JTV-poli. Binnenkort worden te Pokigron en Moengo ook een JTV-poli in gebruik genomen.