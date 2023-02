Mede-inzittende dood nadat auto in trens terecht komt

Bij een eenzijdig verkeersongeval vanmorgen nabij de Zesde Rijweg in Suriname, is een jongeman ter plaatse om het leven gekomen. Hij was mede-inzittende van een voertuig, dat bestuurd werd door een 20-jarige man.

De bestuurder beschikt niet over een rijbewijs en vertoonde tekenen van dronkenschap.

Volgens de eerste informatie reed de zwartgelakte Toyota Blade vermoedelijk met een hoge snelheid vanuit Paramaribo richting Monkshoop. Nabij de Zesde Rijweg zou de bestuurder de controle over de besturing hebben verloren.

Hij raakte van de weg en kwam met het voertuig in de langs de weg lopende trens terecht. De 20-jarige bestuurder R.S. klaagde van pijn aan zijn schouder. De mede-inzittende P.H., ook een twintiger, vertoonde geen teken van leven. Een ingeschakelde arts stelde de dood officieel vast.

Het lichaam van de overleden jongeman is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen ter obductie. De politie doet ter plaatse onderzoek naar het ongeval.