RBTP houdt man aan in zaak diefstal tas met valuta uit auto 78-jarige vrouw

In de zaak waarbij uit een auto van een 78-jarige vrouw in Suriname op klaarlichte dag een tas met daarin een groot geldbedrag in euro’s en Amerikaanse dollars werd gestolen, is de 31-jarige G.M. afgelopen week aangehouden.

Het slachtoffer was naar de bank geweest om het geld uit de kluis te halen en zou vervolgens een perceel gaan kopen. De verdachten hielden de vrouw op 27 januari blijkbaar in de gaten. Toen ze haar voertuig aan de Abraham Samsonstraat had geparkeerd, werd de tas door één van de mannen uit de auto weggepakt.

Na de daad te hebben gepleegd stapten de mannen in een gereedstaand voertuig en vluchtte in onbekende richting. Er werd aangifte gedaan waarna de Surinaamse politie een onderzoek starte.

G.M. kwam in beeld, na uitgewerkte informatie door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) en Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). Hij werd door leden van het RBTP aangehouden en overgedragen aan de collega’s van recherche Paramaribo.

De verdachte werd na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld. Naar verluidt heeft hij heeft toegegeven iets van de zaak af te weten. Er is ook een voertuig in beslag genomen door de politie.

Aan de aanhouding van de overige verdachten wordt hard gewerkt.