Brunswijk officieel ingesteld als nieuwe directeur Energie Bedrijven Suriname

Zoals eerder aangegeven is Leo Brunswijk vandaag officieel aangesteld als de nieuwe directeur van de NV EnergieBedrijven Suriname (EBS). Dit vond vanmorgen plaats tijdens een korte ceremonie (foto).

Leo Brunswijk, boer van de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk, was eerder president-commissaris bij het staatsbedrijf. In mei 2021 werd hij in alle stilte door de raad van commissarissen benoemd tot directielid van de EBS.

In november vorig jaar ging al rond dat Brunswijk directeur van de EBS zou worden. Dit werd toen ontkent door president Santokhi. Nu drie maanden later is dit toch het geval.

De positie van Brunswijk is niet geheel onomstreden. In augustus vorig jaar werd namelijk bekend dat hij in dit uitgelekt fraude rapport gelinkt wordt aan fraude bij EBS.

In dat rapport is te lezen hoe een onderzoek zich gericht heeft op vermeende fraude binnen de EBS, onder leiding van Brunswijk. Volgens het rapport zou Leo Brunswijk door misbruik van zijn positie als president-commissaris c.q. interim-CEO, handelingen hebben gepleegd die tot ernstige financiƫle benadeling van de EBS hebben geleid.