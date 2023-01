Leo Brunswijk per 1 februari nieuwe directeur van EBS

Leo Brunswijk, de broer van vice-president Ronnie Brunswijk, wordt per 1 februari 2023 de nieuwe directeur van de NV Energiebedrijven in Suriname (EBS).

De Surinaamse krant De West meldt dat dit nu officieel is. Het bericht is ook door diverse betrouwbare bronnen bevestigd aan de redactie van Waterkant.Net. Vernomen wordt dat er een directie team is goedgekeurd in samenwerking met de bond.

De West schreef dat Brunswijk per 1 januari 2023 met ontslag is gegaan als president-commissaris bij de EBS en ingaande volgende maand officieel de functie van CEO zal bekleden binnen het Staatsbedrijf.

De positie van Brunswijk is niet geheel onomstreden. In augustus vorig jaar werd namelijk bekend dat hij in dit uitgelekt fraude rapport gelinkt wordt aan fraude bij EBS.

In dat rapport is te lezen hoe een onderzoek zich gericht heeft op vermeende fraude binnen de EBS, onder leiding van Brunswijk. Volgens het rapport zou Leo Brunswijk door misbruik van zijn positie als president-commissaris c.q. interim-CEO, handelingen hebben gepleegd die tot ernstige financiële benadeling van de EBS hebben geleid.

Brunswijk wees alle aantijgingen over fraude van de hand.