Leo Brunswijk in uitgelekt rapport gelinkt aan fraude bij EBS

In een zogeheten fraude rapport dat de afgelopen dagen via social media werd gedeeld, is te lezen hoe een onderzoek zich gericht heeft op vermeende fraude binnen de NV Energiebedrijven Suriname, onder leiding van Leo Brunswijk. Volgens het rapport zou Brunswijk door misbruik van zijn positie als president-commissaris c.q. interim-CEO, handelingen hebben gepleegd die tot ernstige financiële benadeling van de EBS hebben geleid.

Zo blijkt uit facturen die in het rapport zijn meegenomen dat NV Velka Vak Group, welke opgericht is in februari 2021, voor meer dan 5 miljoen SRD aan geleverde materialen en diensten betaald is door de EBS. Dat terwijl er voor deze leveringen geen onderliggende grondslag of overeenkomst te vinden is.

In de rapportage staat verder dat uit onderzoek bijkt dat opdrachten zijn goedgekeurd in opdracht van Leo Brunswijk, in de hoedanigheid van president-commissaris van de EBS. Dit buiten de geldende procurement en controleregels om.

Opmerkelijk is dat de NV Velka Vak Group staat ingeschreven aan de Walter Bursideweg 52 te Moengo in Marowijne. Op dit adres is geen zichtbaar bewijs van de aanwezigheid van een bedrijf aangetroffen. Wel is op hetzelfde adres een carwash gevestigd. Tevens zou blijken dat de drie aandeelhouders van de NV familierelaties zouden hebben met Leo Brunswijk.

De ander twee gevallen van fraude zouden te maken hebben met de aanschaf van kabel. Daarbij zouden onderhandse afspraken met leveranciers zijn gemaakt. Volgens het rapport is gebleken dat de aanbesteding niet volgens de regels heeft plaatsgevonden als gevolg van een interventie van Leo.

Ook is het aantal kilometer kabel dat besteld is, ver boven de behoeft van de EBS en tevens tegen een hogere prijs ingekocht. Een schadepost van circa 50.000 USD. Het rapport bevat een gedetailleerde onderbouwing van de feiten en is hier te vinden.

Leo Brunswijk was een paar dagen terug nog op TV waarin hij aangaf dat SLM een contract heeft met het in Nederland gevestigde advocatenkantoor Bissessur Legal BV, waarbij maandelijks een flink bedrag in euro’s betaald wordt om de SLM juridisch bij te staan. “Hij buit Suriname uit” zei hij toen over Prenobe Bissessur: