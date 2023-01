Jongen (12) belandt in ziekenhuis na stoppen thermometer in penis tijdens masturberen

Een bizar seksueel experiment stuurde een 12-jarige Chinese jongen naar het ziekenhuis voor een gruwelijke operatie. De tiener stopte tijdens het masturberen uit “nieuwsgierigheid” een thermometer in zijn penis, die vervolgens in de urineblaas kwam vast te zitten.

Nadat het temperatuurmeetapparaat vast kwam te zitten, had de jongen negen uur lang ondragelijke pijn. Hij werd vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht, schrijft DailyMail.

Op röntgenfoto’s was te zien dat de tiener de thermometer zo diep in zijn urinewegen had gestoken, dat die in zijn blaas was beland.

Artsen kozen ervoor om het apparaat operatief te verwijderen in plaats van eruit te trekken. Ze dachten dat door het trekken, onherstelbare schade aan de organen en de penis van de jongen zou kunnen ontstaan.

