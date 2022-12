Man (88) arriveert in ziekenhuis met bom uit Eerste Wereldoorlog in anus

Er was afgelopen zaterdag een bommelding in een ziekenhuis in Frankrijk toen een 88-jarige Fransman arriveerde met een twintig centimeter lange artilleriegranaat uit de Eerste Wereldoorlog in zijn anus.

De bejaarde arriveerde zaterdagavond in het Sainte Musse ziekenhuis in Toulon, Zuid-Frankrijk, in de hoop dat de bom uit zijn rectum zou worden verwijderd.

Zijn aankomst leidde tot een bommelding omdat het ziekenhuispersoneel vreesde dat het antieke explosief zou ontploffen, meldt de Franse nieuwsorganisatie Var-Matin.

Bomopruimingsexperts stelden vast dat er weinig risico was dat de granaat in de man explodeerde. Uiteindelijk bleek dat de man het object voor seksueel genot in zijn anus had gestopt.

Een woordvoerder van het Sainte Musse-ziekenhuis zei: “Zaterdag deed zich van 21.00 uur tot 23.30 uur een noodsituatie voor die de tussenkomst van personeel voor het opruimen van bommen vereiste, de evacuatie van noodsituaties voor volwassenen en kinderen en het omleiden van inkomende noodsituaties.”

De woordvoerder voegde eraan toe: “We moesten het risico in een reactief kader beheersen. Bij twijfel hebben we alle voorzorgsmaatregelen genomen.”

De bom was in feite een verzamelobject uit de Eerste Wereldoorlog en werd in het begin van de 20e eeuw veel gebruikt door het Franse leger. Artsen maakten een incisie in het rectum van de bejaarde en slaagden erin de granaat te verwijderen.

Eenmaal verwijderd werd het projectiel opgemeten en bleek het een lengte van 20 cm en breedte van 5 cm te hebben. Volgens de woordvoerder van het ziekenhuis herstelt de man goed en verkeert hij in ‘goede gezondheid’.

An 88-year-old Frenchman presented at Toulon A&E yesterday with a First World War shell shoved up his arse. Bomb disposal were called to make it safe. The hospital was evacuated. I wish this was a joke. pic.twitter.com/IS2u9kUqBO — A common lawyer (@acommonlawyer) December 20, 2022

Geloof het of niet, dit is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. In december vorig jaar werd ook een explosievenopruimingsdienst naar een ziekenhuis in Gloucester geroepen nadat een man arriveerde met een artilleriegranaat in zijn rectum.

Medici vreesden dat de antitankgranaat zou ontploffen en moesten daarom explosievenexperts van het leger bellen. De patiënt vertelde het ziekenhuis dat hij “uitgleed en viel” op het 17x6cm projectiel dat deel uitmaakte van zijn eigen militaire verzamelobjecten.

De pantserdoorborende kogel werd later geïdentificeerd als een 57 mm granaat uit de Tweede Wereldoorlog die meestal werd afgevuurd met antitankkanonnen.