Wapen en geld uit niet afgesloten voertuig douanier gestolen

De vrouwelijke douaneambtenaar S.B. deed woensdag aangifte wegens diefstal van haar dienstwapen en geld uit haar auto. Dit gebeurde bij een houtbedrijf aan de Afobakaweg in Suriname.

Ze was voor werkzaamheden naar het houtbedrijf, waarbij ze haar dienst vuistvuurwapen en enveloppen met daarin geldbedragen in SRD’s en ongeveer 500 euro’s in het voertuig had achtergelaten.

Vernomen wordt dat ze haar voertuig niet op slot had gedaan. Toen ze na enige tijd terugkwam in haar auto ontdekte ze de diefstal. De politie van Paranam werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

Van de dader(s) ontbreekt nog elk spoor.