VIDEO: Honderden mensen bij uitvaart doodgereden Antilliaans gezin

Circa zeshonderd mensen hebben donderdagmiddag in Spijkenisse afscheid genomen van de tragisch overleden Rinold (35), Michelle (36) en Rinaigela (7).

De drie werden in de vroege ochtend van tweede kerstdag op de Groene Kruisweg in Rotterdam-Charlois doodgereden door een dronken bestuurder die te hard en door rood reed.

Na het ongeval bleek dat de drie geen uitvaartverzekering hebben. De familie is toen een inzamelingsactie begonnen en aan hun oproep is massaal gehoor gegeven. Binnen een dag was het benodigde bedrag van 30.000 euro al bijna binnen. Uiteindelijk is er 47.000 euro opgehaald.

Zo kregen ze een waardige uitvaart die zo druk was, dat niet iedereen in de aula paste. Voor wie geen plek was, boden de beeldschermen in de koffiekamers uitkomst. Toch moesten er nog steeds mensen buiten staan meldt RTV Rijnmond.

Een paar honderd belangstellenden keken thuis mee via een rechtstreekse videoverbinding. Niet alle nabestaanden konden naar Spijkenisse komen; veel van hen wonen op Curaçao aldus de zender.

Een reportage van RTV Rijnmond: