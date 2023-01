President Santokhi vertrokken naar PBD Convention in India

De Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi is op 5 januari 2023 op uitnodiging van premier Narendra Modi, met een kleine delegatie onder wie minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) afgereisd naar India.

Het staatshoofd zal in het Aziatische land als eregast aanwezig zijn tijdens de 17e Pravasi Bharatiya Divas Convention (PBD), die van 8 tot en met 10 januari zal plaatsvinden in Indore, Madhya Pradesh.

Minister Ramdin heeft tijdens een persconferentie op 4 januari aangegeven dat de totale reiskosten voor de reis vanuit Paramaribo naar New Delhi geraamd zijn op 150 duizend USD. Alle kosten in India worden gedragen door het gastland. Naast de participatie in het diaspora-evenement zullen gesprekken gevoerd worden met het Indiase staatshoofd Draupadi Murmu, premier Modi en minister Subrahmanyam Jaishankar van Buitenlandse Zaken. De gesprekken zullen zich concentreren op de bilaterale alsook multilaterale samenwerking.

President Santokhi zal ook eregast zijn bij de “Inaugural Session of the Global Investors Summit”, die op 11 januari 2023 plaatsvindt en waarbij de focus gericht zal zijn op aspecten betreffende olie- en gaswinning. Op 12 en 13 januari 2023 zal het Surinaamse staatshoofd de “Concluding Leaders session of the Voice of the South Summit” virtueel bijwonen.

Deze activiteit zal ontwikkelingslanden een platform bieden om gezamenlijk deliberaties te voeren en oplossingsmodellen aan te dragen voor de vele globale uitdagingen, daarbij invulling gevend aan het thema van de Summit: “Unity of Voice, Unity of Purpose”.

Vermeldenswaard is dat president Santokhi in 2021 de prestigieuze “Pravasi Bharatiya Samman Award” en het daar bijbehorende “Sanad” (certificaat) toegekend heeft gekregen. Dit in het kader van de 16e editie van de Pravasi Bharatiya Divas Convention 2021. De erkenning aan het Surinaamse staatshoofd is een hoogtepunt binnen de relatie tussen Suriname en India.

Het bijwonen van de Pravasi Bharitya Divas Convention en gerelateerde activiteiten is een belangrijke stap in het verstevigen van de bilaterale banden. De Surinaamse delegatie keert op 16 januari terug.