Ruim 30.000 euro opgehaald voor uitvaart slachtoffers dodelijke aanrijding Rotterdam

Een inzamelingsactie voor de Antilliaanse Rinold (35), Michelle (36) en hun dochtertje Rinaigela van 7 jaar, die op tweede kerstdag door een roekeloze, onder invloed verkerende tegenligger werden doodgereden in Rotterdam, heeft al ruim 30.000 euro opgebracht.

De drie waren die maandag vroeg in de morgen op weg naar werk, toen hun Toyota op het verkeersplein bij de A15 met hoge snelheid geraakt werd door een andere auto en op zijn kant in het gras belandde. Van de auto was niet veel over.

De bestuurder van de andere auto, een 28-jarige Hagenaar, werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werd hij aangehouden toen bleek dat hij ten tijde van het ongeval onder invloed was.

Na het ongeval bleek dat de drie geen uitvaartverzekering hebben en zijn de kosten bij de familie terechtgekomen. Er werd een schatting gemaakt waaruit bleek dat er voor een sobere uitvaart minimaal 20.000 euro nodig is. “Wij willen hen de uitvaart geven die zij verdienen en willen daarom 30.000 euro ophalen voor een waardig en mooie uitvaart !” aldus de nabestaanden.

Ze zijn een inzamelingsactie begonnen en aan hun oproep is massaal gehoor gegeven. Binnen een dag was het benodigde bedrag van 30.000 euro al bijna binnen. Op het moment van schrijven staat de teller op 31.684 euro.