Ruim 100.000 passagiers op Zanderij gecontroleerd op openstaande verkeersboetes

Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft in het haast verlopen jaar wederom successen geboekt bij de aanpak van verkeersovertreders die door de verkeersrechter een passende straf opgelegd hebben gekregen.

Zo heeft de afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) van het KPS in 2022 meer dan 100.000 passagiers digitaal gecontroleerd op het hebben van een snelrecht vonnis op hun naam. Dat meldt het Korps Politie Suriname woensdag.

De gevonniste verkeersovertreders werden op de Johan Adolf Pengel Internationale Lucht haven uit de rij gehaald en werden in de gelegenheid gesteld om middels betaling uitvoering te geven aan hun vonnis (sen) in plaats van de vervangende straf van enkele dagen of weken in hechtenis uit te zitten. Deze passagiers tevens overtreders hebben hun boetes als nog voldaan en mochten daarna hun reis bij vertrek of aankomst voortzetten.

Daarnaast zijn er ook adressen van gevonniste verkeersovertreders aangedaan, waarbij deze werden opgeroepen zich aan te melden om eveneens hun boetes te betalen. De overtreders die hieraan geen gevolg hebben gegeven, werden met de arrestanten bus opgehaald, maar werden op hun verzoek alsnog in de gelegenheid gesteld hun boetes te voldoen.

Ook bij verkeerscontroles en antecedenten onderzoeken zijn er gevonniste overtreders in beeld gebracht die gelijk hun boetes hebben voldaan.

De mogelijkheid tot het natrekken op het al dan niet hebben van een snelrecht vonnis kan op de afdeling ANRS die gevestigd is op het politiebureau Latour.

Verder doet de politie een dringend beroep aan de verkeersdeelnemers om zich stipt te houden aan de verkeersregels en waar nodig zich beter te laten informeren aangaande verkeersregels en verkeerssituaties. Het is eveneens belangrijk dat u regelmatig controle doet in en aan uw voertuig.