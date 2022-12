Man pleegt suïcide in verlaten woning waar junkies vertoeven

Een nog onbekende man heeft zichzelf woensdagavond opgehangen in een verlaten woning aan de Hayariweg in Suriname.

Volgens buurtbewoners, die het lichaam hebben ontdekt, zagen ze hem af en toe in de buurt. Het motief van de zelfdoding is niet bekend.

De politie van Munder werd na de ontdekking ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Het lijk is in beslag genomen, omdat de identiteit van de overledene nog onbekend is.

Het huis waar de man werd aangetroffen wordt door junkies als onderkomen gebruikt, waar ze drugs gebruiken.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)