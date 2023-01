Man voor warenhuis beroofd van geld

Een man is woensdag op klaarlichte dag beroofd door drie criminelen. Dit gebeurde voor warenhuis Hong Fu aan de Indira Gandhiweg in Suriname.

In gesprek met Waterkant.Net zegt de benadeelde S.K. dat hij in zijn auto zat, toen het trio er met zijn auto ervandoor wilde gaan. Dit lukte hen niet omdat klanten van het warenhuis tijdens de beroving ter plaatse kwamen, waarna de daders snel in een voertuig stapten en wegreden.

Het lukte hen daarbij wel om 750 SRD van de aangever buit te maken. Na de daad stapten de rovers in een gereedstaande personenwagen zonder kentekenplaten. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen.

De politie van De Nieuwe Grond was ter plaatse voor onderzoek. Van de rovers ontbreekt nog elk spoor.