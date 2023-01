Haïtiaanse ondernemer Saya in vrijheid gesteld

De bekende Haïtiaanse ondernemer Saya is vandaag in vrijheid gesteld. Dat heeft mr. Nibte zojuist bevestigd aan de redactie van Waterkant.Net.

De in Haïti geboren ondernemer wiens echte naam Sean Mixon is, werd in oktober vorig jaar aangehouden door de politie, in verband met een onderzoek naar gebruik van vervalste documenten bij de invoer van een luxe auto. Het gaat om de invoer van een peperdure Aston Martin Vantage waarbij vermoedelijk gebruik gemaakt is van valse dan wel vervalste documenten.

De advocaten van Saya hadden de rechter-commissaris eerder verzocht om zijn bewaring te weigeren en hun client naar huis te sturen. Ze merkten op dat uit het dossier blijkt dat hun cliënt, die autohandelaar is, vervolgd wordt voor onderfacturering.

De waarde van de desbetreffende auto is voor een lager bedrag opgebracht dan de werkelijke waarde. Verder merkten ze op dat alle handelaren aan onderfacturering doet.

Alle getuigen die vandaag zijn gehoord geven aan dat onderfacturering buiten proces word afgehandeld.