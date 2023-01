Bolletjeslikker uit Nederland meldt zich bij Surinaamse politie

Een man met de Nederlandse nationaliteit heeft zich deze week bij de politie in Suriname gemeld. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man zijn kans schoon zag te vluchten, nadat hij mishandeld werd en een onbekende aantal bolletjes moest slikken.

De handelingen zouden zijn gepleegd in een hotel in het district Marowijne. In belang van het onderzoek werd de man aangehouden en in verzekering gesteld. De verdachte heeft inmiddels via natuurlijke wijze enkele bolletjes uit zijn darmen kunnen krijgen.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Afgelopen week heeft de Surinaamse politie vier mannen van Afrikaanse afkomst aangehouden bij een inval in een hotel te Albina. Tijdens die inval is de politie gestuit op 13 kilogram cocaïne in bolletjes (foto).

Of deze zaken met elkaar te maken hebben is niet duidelijk.