Ondernemer Saya meegenomen na politie inval bij zijn bedrijf

Diverse eenheden van de politie in Suriname hebben vanmiddag een grote inval gepleegd bij de onderneming van de bekende zakenman Saya. Dit gebeurde rond 17.00u aan de Hofstraat in Paramaribo (foto).

De redactie van Waterkant.Net nam ter plekke waar dat ondermeer de narcoticabrigade, de hondenbrigade en het arrestatieteam van de Surinaamse politie daarbij aanwezig waren.

De weg was afgezet. Een uur later waren alle eenheden teruggetrokken. Het is nog niet bekend wat de reden is geweest voor de grootse politie inzet. De redactie van Waterkant.Net verneemt van de medewerkers van Jean ‘Saya’ Mixon, dat de ondernemer van Haïtiaanse afkomst door de politie is meegenomen.

Bij de inval zijn ondermeer computers in beslag genomen. Hieronder beelden van de aanwezige politie eenheden: