Handjevol mensen protesteren tegen excuses slavernijverleden bij beeld Kwakoe

Een handjevol mensen in Suriname heeft zondagmiddag gehoor gegeven aan een oproep om bij het monument van Kwakoe in Paramaribo, te demonstreren tegen de excuses die Nederland maandag lijkt te gaan maken voor het slavernijverleden.

Ze hebben kritiek omdat het kabinet 19 december heeft gekozen voor een boodschap over de slavernij, in plaats van 1 juli, de herdenkingsdag oftewel Keti Koti.

Ook zijn ze niet te spreken over het feit dat Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, namens het Nederlandse kabinet naar Suriname is afgereisd om de excuses toe te lichten. De demonstranten zien Weerwind die van Surinaamse afkomst is, als een nazaat.

“We zouden Weerwind een pakslaag moeten geven met de zweep”, zei een van de demonstranten volgens De Gelderlander.

Weerwind is nog in Suriname. Hij zal maandag namens de Nederlandse regering in Paramaribo aanwezig zijn bij de uitzending van de speech van premier Mark Rutte over het slavernijverleden.