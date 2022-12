Weer partij drugs vernietigd te Kraka

De afdeling Narcotica Brigade van de Surinaamse politie heeft op zondag 18 december, onder leiding van de Officier van Justitie, een partij drugs vernietigd te Kraka in het district Para.

Het betreft in deze drugs, die in de periode van donderdag 8 september tot en met donderdag 15 december 2022 in beslag waren genomen, meldt het Korps Politie Suriname.

Het ging hierbij om 170.9 kilogram cocaïne in vaste vorm, 37.200 milliliter vloeibare cocaïne, 31.9 kilogram marihuana, 2.1 kilogram hasj, 7768 stuks XTC pillen en 3.2 kilogram Metham (Sukru).

De verboden middelen waren door de Narcotica Brigade, overdracht zaken van de douane, het BID-team en door de verschillende ressorten in beslag genomen.

Voor het jaar 2022 is het de derde keer dat er een drugsverbranding heeft plaatsgevonden.