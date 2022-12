President Santokhi: “Er gaat verbetering komen in Suriname”

Er gaat verbetering komen in Suriname. Langzaam maar zeker zien we de veranderingen”. Zo sprak president Chandrikapersad Santokhi op zaterdag 17 december 2022 de aanwezigen toe tijdens de jaarafsluiting van het districtscommissariaat te Saramacca. Het staatshoofd heeft aangegeven dat hij zich ervan bewust is dat de samenleving moeilijke tijden doormaakt, maar dat deze in het komend jaar zullen veranderen.

Volgens president Santokhi zal 2023 een beter jaar worden met het prudent beleid van de regering door te sparen en met steun van de Inter-American Development Bank (IDB). “Nu zal de regering teruggeven aan de samenleving”. Het staatshoofd merkt op dat er gedacht wordt aan de mensen die het heel zwaar hebben en dat de regering hen tegemoet zal komen. Personen die minder dan SRD 6.500 verdienen, zullen financiële ondersteuning krijgen van de regering.

Het Surinaamse staatshoofd zegt dat het creëren van goedkoop kapitaal voor woningbouw, in 2023 ook op het programma staat. “We hebben dit jaar in alle districten grond uitgegeven. Volgend jaar starten we met een bouwfonds, zodat wij als regering, degenen die een stuk grond hebben gehad, ook kunnen steunen met de bouw van hun huis”, aldus president Santokhi.

Ook geeft hij aan dat de afgelopen 2 jaren zwaar waren, maar dat we nu gaan voor winst. Hij bedankte eenieder voor alle ondersteuning die de regering in het haast afgelopen jaar heeft mogen ervaren en wenste de aanwezigen een fijne jaarafsluiting en een productief 2023 toe.