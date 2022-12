Federatie van Grassroots Afro Surinamers wil vergoeding van 400.000 euro per nazaat

[INGEZONDEN] – De Federatie van Grassroots Afro Surinamers in Suriname heeft zaterdag een brief gericht aan de Nederlandse premier Mark Rutte, inzake excuses en herstelbetaling in verband met het transatlantisch slavernijverleden van Nederland. In de brief is aangegeven dat men de excuses van Nederland op 19 december niet zal accepteren en dat men een vergoeding eist van € 400.000,- per nazaat van de tot slaafgemaakten, met een voorschot van €50.000,00 per persoon. De brief luidt als volgt:

Geachte minister-president Rutte,

In navolging van de verklaring die u op dinsdag 13 september 2022 tijdens uw bezoek aan Suriname ontvangen heeft van Dhr. Armand Zunder richten wij ons tot u als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden. Wij zijn de nazaten van de transatlantische slavernij in Suriname. Wij staan voor alle Afros (Afrikaanse origine) van Surinaamse afkomst en alle Inheemse volkeren van Suriname en de Eilandgroepen waar ter wereld we nu ook wonen.

Tot op de dag van vandaag worden wij zowel in Suriname als in Nederland als elders in de wereld geconfronteerd met de gevolgen van deze wreeddadige en barbaarse periode. De genocide gepleegd op onze voorouders heeft hun monddood gemaakt. Via ons nazaten kunnen zij hun stem laten horen, want zij leven voort in ons.

Wij gaan niet akkoord met het aanbieden van excuses op 19 december 2022 door de Staat der Nederlanden. Excuses aangeboden op deze dag zullen wij niet accepteren.

Ter voorbereiding van het proces naar oprechte excuses, op 1 juli 2023, aan ons nazaten van de tot slaafgemaakten, voor de schendingen van de mensenrechten onzer voorouders, wie in ons voortleven, hebben wij de volgende eisen:

Alle nazaten van de transatlantische slavernij woonachtig in Suriname, Nederland en overige landen, geboren uit Surinaamse (voor)ouders, hebben het recht om te weten wie wij zijn. Per 1 juli 2023 willen wij weten van welke Afrikaanse voorouder wij afstammen via de moederlijn. Dit stamboomonderzoek moet gefinancierd worden door de Nederlandse staat. Wij eisen per 1 juli 2023 een voorschot op de vergoeding (van € 400.000,- per nazaat van de tot slaafgemaakten van Suriname) aan alle nazaten van de transatlantische slavernij, geboren voor en na 1975 uit Surinaamse (voor)ouders, van €50.000,00 per persoon, woonachtig in Suriname, Nederland en overige landen, belastingvrij en zonder enige voorwaarden. Wij eisen per 1 juli 2023 kwijtschelding van alle overheidsschulden aan de Staat der Nederlanden van alle nazaten van de transatlantische slavernij, woonachting in Suriname, Nederland en overig landen, geboren uit Surinaamse (voor)ouders.

Met dien verstande dat bovenstaande eisen gekoppeld zijn aan het uitspreken van excuses door de Nederlandse staat in Suriname waar de misdaden tegen de menselijkheid onzer voorouders hebben plaatsgevonden.

Met dien verstande dat Koning Willem-Alexander de vertegenwoordiger is van de Nederlandse staat die oprechte excuses gaat uitspreken en dus geen nazaat van de transatlantische slavernij.

Met dien verstande dat in de voorbereiding naar de excuses toe er door de Staat der Nederlanden overleg wordt gepleegd met alle vertegenwoordigers van de nazaten van de transatlantische slavernij in Suriname en Nederland.

Met dien verstande dat in de voorbereiding naar de excuses toe, het geven van excuses en herstelbetaling een zaak is van het Surinaamse volk, dus geen politieke zaak, meer specifiek een zaak van de nazaten van de Afrikaanse slaven die per schip naar Suriname zijn getransporteerd als handelswaar plus de nazaten van de genocide gepleegd op onze Inheemse broeders en zusters.

Het moge duidelijk zijn dat wij nazaten van de tot slaaf gemaakten in Suriname onder geen beding excuses aanvaarden die op enig andere wijze dan hierboven beschreven, zijn voorbereid.

Het moge duidelijk zijn dat wij nazaten van de tot slaaf gemaakten in Suriname op generlei wijze dulden dat wij door de Staat der Nederlanden behandeld worden als stuks vee, als goederen, zoals onzer voorouders is aangedaan, door weigering met ons te communiceren als mensen van gelijke waarde.

Het moge duidelijk zijn dat niemand namens ons mag onderhandelen over bovenstaande.

Wij ontvangen graag van u een uitnodiging voor de te voeren gesprekken ter voorbereiding naar oprechte excuses & herstelbetaling door de Staat der Nederlanden.

Hoogachtend,

Namens de aangesloten organisaties en individuele personen van de Federatie van Grassroots Afro Surinamers in oprichting, Paramaribo, Suriname.