Bij roofoverval doodgeschoten Chinese ondernemer vandaag gecremeerd

De 56-jarige Chinese ondernemer die op zaterdag 3 december bij een gewapende roofoverval op weg naar Langatabiki in Suriname kwam te overlijden, is vandaag gecremeerd. Bij de beroving liep de ondernemer een schotwond op en werd levenloos langs de weg aangetroffen.

De man runde een winkel te Snesi Kondre in het district Sipaliwini. Hij was op die bewuste dag samen met twee arbeiders in de auto toen er plotseling vanuit het bos op hun voertuig werd geschoten door vijf gemaskerde mannen met jachtgeweren en vuistvuurwapens.

Afgelopen woensdag is de Chinese eigenaresse van een winkel aan de Pandit Paltan Tewarieweg doodgeschoten bij een roofoverval.

Naar aanleiding van de vele berovingen waarbij steeds Chinezen het slachtoffer zijn, hebben een paar ondernemers besloten hun deuren voor een dag dicht te houden en een wit blanco A4 velletje aan de gevel van de zaak geplakt, als vorm van protest en blijk van medeleven naar de slachtoffers.

“Het blanco papier betekent een stille rouw om de doden, een sprakeloos protest. Ik hoop dat de Surinaamse regering de wil van de Surinaamse Chinezen kan inzien”, zei een van de winkeliers vandaag tegen onze redactie.