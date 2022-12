Inspecteur en oud commissaris van politie horen elk 16 jaar gevangenisstraf tegen zich eisen

Inspecteur van politie Dennis E. en oud-commissaris Ruben P. riskeren elk een gevangenisstraf van 16 jaar. Ze worden in verband gebracht met een grote drugszaak aan de Smaragdstraat in Suriname, waarbij op 1 september 2021 bijkans 478 kilo drugs was onderschept.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft woensdag haar strafvoorstel gepresenteerd en eiste tegen het duo in het Tweede en Derde Kanton een straf van 12 om 4 jaar, dus in totaal 16 jaar voor elk.

Ook tegen Rodrigues L. eiste het OM een celstraf van 16 jaar en zijn onmiddellijke gevangenneming. De verdachte Santana G. hoorde een eis van 10 maanden tegen zich. Het OM vorderde teruggave van het in beslag genomen paspoort en een mobiele telefoon.

Tegen Gene K. eiste de vervolging een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaar en teruggave van zijn in beslag genomen mobiele telefoons, een harddrive, 1 SD card, 4 starterkits en 4 nota’s. Verder vorderde de officier zijn onmiddellijke gevangenneming.

Gene was aangehouden omdat hij een busje had gehuurd waarin de politie achteraf de drugs heeft onderschept.