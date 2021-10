Inspecteur en oud-commissaris van politie aangehouden in grote drugszaak

Justitiële autoriteiten in Suriname hebben twee verdachten aangehouden in de zaak waarbij vorige maand 478 kg cocaïne aan de Smaragdstraat in Paramaribo-Noord werd aangetroffen. Bronnen dichtbij het onderzoek melden aan onze redactie dat het gaat om inspecteur van politie Dennis E. (foto) en oud-commissaris Ruben P.

De mannen zouden zijn aangehouden door een speciaal team onder leiding van de Surinaamse Procureur-Generaal (pg). Eerder was al bekend dat een beveiliger van vicepresident (vp) Brunswijk en een oud-commissaris van de Surinaamse politie bij deze zaak betrokken zijn. P. was eind jaren negentig ook al verdacht van cokesmokkel naar België.

Een speciaal team van de Narcotica Brigade van de Surinaamse politie deed op 1 september een inval bij twee naast elkaar gelegen woningen aan de Smaragdstraat. In een busje dat geparkeerd stond in de garage van één van de woning werd de 478 kilogram cocaïne aangetroffen. De drugs met een straatwaarde van rond de 15 miljoen euro waren verpakt in witte zakken.